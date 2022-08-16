Şanlıurfa Valiliğinden terör saldırısına ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu’na düzenlenen terör saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırı sonucu yaralanan askerler, helikopterler ve ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi aldı ve yaralı askerleri ziyaret etti.

"Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum"

Vali Ayhan, saldırıya misli ile karşılık verildiğini ve terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceğini belirtti. Ayhan, "Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Allah’tan şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.