Şanlıurfa Valiliğinden patlamayla ilgili açıklama

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçesinde bir iş yerindeki patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığını ve 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir apartmanın altında bulunan hazır yemek yapılan iş yerinde yaşanan patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığı açıklandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamada 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, “04.12.2022 tarihinde saat 08.40 civarında Akçakale ilçesi Süleymanşah Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Akkuş Apartmanı’nda ilk belirlemelere göre kalorifer kazanından kaynaklanan bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine itfaiye, emniyet, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekipleri yönlendirilmiştir. Olayda 6 vatandaşımız hafif yaralı olarak sağlık ekipleri gözetimine alınmıştır. Olayda can kaybı yoktur, yalnızca maddi hasar oluşmuştur” ifadelerine yer verildi.

Akçakale ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın zemin katında sabah saat 08.30 sıralarında patlama meydana gelmişti. Patlama nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırmıştı.