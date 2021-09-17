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Şanlıurfa otogarında aşı denetimi

Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolculuk yapacak vatandaşların aşı olup olmadıklarına, aşı olmayanların PCR testlerinin yapılıp yapılmadığına dair denetimler gerçekleştirdi.

Asayiş 17.09.2021, 15:40
Şanlıurfa otogarında aşı denetimi

Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolculuk yapacak vatandaşların aşı olup olmadıklarına, aşı olmayanların PCR testlerinin yapılıp yapılmadığına dair denetimler gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde konser, tiyatro ve sinema gibi faaliyetler için PCR testi uygulamasının devreye girmeye başlamasıyla birlikte şehirlerarası otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan 6 Eylül’den itibaren PCR testi istenmesi kararlaştırıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de Şanlıurfa otogarında otobüs firmaları ve araçlarla yolculuk yapacak vatandaşlara yönelik denetim yaparak yolcuların PCR testi veya aşı yaptırdığına dair aşı kartının olup olmadığını kontrol etti. Firmalara, vatandaşların aşı kartı ve PCR testlerini ibraz etmeden otobüs bileti kesmemeleri yönünde uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, otobüslerdeki vatandaşlara da aşı kartı veya PCR testi olmadan yolculuk yapamayacaklarını hatırlattı.

E-Nabız, Hayat Eve Sığar gibi uygulamalar aracılığıyla otobüslerde seyahat edecek vatandaşların kontrollerini tek tek gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uymayan yolcu ve otobüs firmaları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını ifade etti.

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