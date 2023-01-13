Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekiplerce, Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla 3 şüpheli serbest bırakıldı.