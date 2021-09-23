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Şanlıurfa merkezli change araç operasyonu

Şanlıurfa ve Mersin’de düzenlenen change araç operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 23.09.2021, 08:43
Şanlıurfa merkezli change araç operasyonu

Şanlıurfa ve Mersin’de düzenlenen change araç operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve oto hırsızlığı suçlarından yürütülmekte olan dosya kapsamında Şanlıurfa ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Mersin’de 1, Şanlıurfa’da ise 5 olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 5 adet change araç yakalanırken 2 aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Ayrıca 2 adet hacizli yakalamalı aracın da şüpheliler tarafından parçalandığı ve parçalarının satıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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