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Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş 04.11.2022, 13:31
Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, DEAŞ terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkezli Adana ve Sakarya’da eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.