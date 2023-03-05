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Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesinde CHP İl Başkanlığı’nın da bulunduğu bina çöktü. Çökme sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesinde CHP İl Başkanlığı’nın da bulunduğu bina çöktü. Çökme sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Asayiş 05.03.2023, 16:10
Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesinde CHP İl Başkanlığı’nın da bulunduğu bina çöktü. Çökme sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.