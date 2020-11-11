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Şanlıurfa Mardin karayolunda turistleri taşıyan yabancı plakalı otobüs devrildi. Çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

ŞANLIURFA MARDİN KARAYOLUNDA TURİSTLERİ TAŞIYAN YABANCI PLAKALI OTOBÜS DEVRİLDİ. ÇOK SAYIDA YARALI VAR. BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Asayiş 11.11.2020, 05:07
Şanlıurfa Mardin karayolunda turistleri taşıyan yabancı plakalı otobüs devrildi. Çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
Şanlıurfa Mardin karayolunda turistleri taşıyan yabancı plakalı otobüs devrildi. Çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
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