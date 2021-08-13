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Şanlıurfa Hipodromu’nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa Hipodromu’nda atların bulunduğu ahırda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Asayiş 13.08.2021, 18:59
Şanlıurfa Hipodromu’nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa Hipodromu’nda atların bulunduğu ahırda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Hipodromu’ndaki bir ahırda çıktı. Dumanı gören görevliler, ahırda bulunan 24 atı tahliye etti. Kısa sürede hipodromu ve çevresini saran dumanlar, zaman zaman içerideki görevlilere ve atlara zor anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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