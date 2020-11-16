Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre iş yerleri ve yoldan geçen araçlardan harçlık almaya çalışan çocuklara sinirlenen M.A. isimli şahıs, çocuklardan birini yakalayarak yolun ortasında dövmeye başladı. Hırsını alamayan şahıs, çocuğu kaldırıp yere vurdu. Çocuğun vahşice darp edilmesi çevredeki bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, M.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.