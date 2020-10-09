Saniyeler içinde marketi soydular

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe mahallesi Vardar caddesi üzerinde bulunan bir market dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde marketin kapanmasını bekleyen gençler uzun süre caddeyi kontrol etti. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, dükkana girmek için camı taşla kırdı. Camı kırdıktan sonra olay yerinden kaçan hırsızlar daha sonra dükkana geri döndü. Kısa süre içerisinde dükkanda bulunan toplam değeri 2 bin 500 TL lirayı bulan sigaraları ve 2 bin 500 TL'yi çaldı. Rahat tavırları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Alarmı duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde parmak izi çalışması yaparak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların kimliği tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.