Sanıktan cinayette oğlunu kaybeden anneye: “Ben yatıp çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek”

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servis girişinde Emre Tyler Mays’ı husumetlisine benzediği gerekçesiyle öldüren Akın Kutlu’nun ailesinin başka bir kavgada 1 kişiyi öldürdükleri, 1 kişiyi ise yaraladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Muhammed Kutlu’nun 28 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verirken, 2 sanığın ise 25 yıl hapsine hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından 25 yıl hapis cezası alan sanık Döndü Kutlu, oğlunu cinayette kaybeden müşteki anneye “Ben yatıp çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek” dedi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi girişinde 7 Ocak 2020 tarihinde Akın Kutlu, ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays’ın oğlu Emre Mays’ı husumetlisi Batuhan Karanlıkoğlu’na benzediği gerekçesiyle öldürmüştü. Olayın ardından Akın Kutlu’nun aile üyelerinden anne Döndü Kutlu ile baba Gazi Kutlu ve ağabeyler Muhammed Kutlu ile Davut Kutlu’nun başka bir kavgada 1 kişiyi öldürdükleri 1 diğer kişiyi ise yaraladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davanın karar duruşması görüldü.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları da katıldı. Duruşmada söz verilen müştekiler, sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları ise müvekkillerinin kendilerini korumak amacıyla hareket ettiğini ifade etti.

Avukat savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Davut Kutlu, “Keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı. Benim çocuğum arkada oturuyor. Olayların bu noktaya gelmesini istemezdim” dedi. Sanıklardan Muhammed Kutlu ise “Böyle bir olay gerçekleştiği için çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum” şeklinde konuştu. Sanık Gazi Kutlu tek amacının kavgayı ayırmak olduğunu söylerken, Döndü Kutlu ise “Ben kimseyi azmettirmedim. Torunlarım babasız büyüsün istemiyorum” dedi.

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme Muhammed Kutlu’nun ‘kasten öldürme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ ve ‘yaralama’ suçlarından 28 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Gazi Kutlu’nun ‘kasten öldürmeye iştirak’, Döndü Kutlu’nun ise ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan 25’er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmederken, Davut Kutlu’nun ise ‘kasten öldürmeye yardım’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Öte yandan müştekilerin karara karşı sevinmesi üzerine sanık Döndü Kutlu oğlunu cinayette kaybeden Şerife Tekcan’a “Ben yatıp çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek” şeklinde cevap verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Döndü Kutlu ile müşteki Hacı Tekcan’ın kardeş oldukları, Döndü Kutlu’nun eşi Gazi Kutlu, çocukları Davut Kutlu, Muhammed Kutlu, ve Akın Kutlu ile daha önceden müşteki Hacı Tekcan, Ozan Tekcan ve Vural Tekcan’ın Kağıthane’de hamburgerci işlettikleri ancak anlaşmazlık yaşadıkları için ortaklığa son verdikleri kaydedildi. Tarafların birbirleri hakkında alacaklı olduklarına dair iddiaların da bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, bu nedenle sık sık kavga ettikleri vurgulandı. İddianamede, 7 Ocak 2020 tarihinde, Akın Kutlu’nun Ozan Tekcan’ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu’nu bıçaklamak isterken yanlışlıkla Emre Tyler’i bıçaklayıp kasten öldürdüğü anlatılmıştı. İddianamede, olay günü olan 22 Aralık 2020’de, saat 14.00 sıralarında maktul Ozan Tekcan’ın Gayrettepe’de bulunan işyerinde yemek kuryesi olması sebebiyle müşteriye götürülmek üzere paket pide almaya geldiği, bu sırada dükkanda çalışan Davut Kutlu’nun maktule ‘dükkanda ne işin var’ diyerek çıkıştığı kaydedildi. İddianamede Davut Kutlu’nun elindeki motosiklet kaskıyla Ozan Tekcan’a vurduğu ve annesi Döndü Kutlu’yu arayarak ’benim silahımı doldurup getirin, bunları vuracağım’ dediği ifade edildi. İddianamede, Davut Kutlu’nun olay günü saat 16.00 sıralarında Şişli Polis Karakolu’na giderek maktul Ozan Tekcan’ın kendisi tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmak istediği, o esnada maktul Ozan Tekcan’ın da karakola geldiği anlatıldı. Maktul Ozan Tekcan’ın yaralanmasına ilişkin hastaneden rapor aldıktan sonra karakola geri döndüğünün belirtildiği iddianamede, Döndü Kutlu’nun maktul Tekcan’ın karakolda olduğunu eşi Gazi Kutlu ve oğlu Muhammed Kutlu’ya haber verdiği kaydedildi. İddianamede, Gazi ile Muhammed Kutlu’nun kendilerine haber verilmesi üzerine karakola geldiği, Gazi Kutlu’nun yaklaşık 1 metre uzunluğundaki metal demir çubukla Ozan Tekcan’a vurmaya başladığı, Muhammed Kutlu’nun da motosikletin arkasına koyduğu silahı alarak, maktul Ozan Tekcan ile müşteki Batuhan Karanlıkoğlu’nun peşinden koşmaya başladığı belirtildi. Gazi Kutlu’nun maktul Ozan Tekcan’ın önünü keserek kaçmasına engel olduğunun anlatıldığı iddianamede, elindeki demir çubukla maktule vurduğu, bu sırada Muhammed Kutlu’nun yakın mesafeden 3 kez başına, 3 adet bacak, 2 kez de boyun kısmından olmak üzere toplamda 8 el ateş ederek maktulün ölümüne sebep olduğu vurgulandı. Muhammed Kutlu’nun müşteki Batuhan Karanlıkoğlu’na da ateş ettiğinin anlatıldığı iddianamede, müştekinin de el başparmağından yaralandığı anlatıldı. Karakolda görevli polislerin havaya uyarı ateşi açtığının belirtildiği iddianamede, Davut Kutlu ile Döndü Kutlu’nun, Muhammed Kutlu ile Gazi Kutlu’yu azmettirdiği öne sürüldü. İddianamede, şüpheli Muhammed Kutlu’nun Ozan Tekcan’a karşı ’kasten öldürme’, müşteki Batuhan Karanlıkoğlu’na karşı ise ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Gazi Kutlu’nun ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse çarptırılmasının talep edildiği iddianamede, Davut Kutlu’nun maktul Ozan Tekcan’a karşı ’silahla kasten yaralama’ ve ’azmettirme’ suçundan müebbet ile 6 aydan 1,5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi. İddianamede, şüpheli Döndü Kutlu’nun ’azmettirme’ suçundan müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi.