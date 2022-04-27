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"Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından 21 yıl hapis cezası aldı."
"Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından 21 yıl hapis cezası aldı."
Asayiş 27.04.2022, 16:29
"Sanıklardan gazeteci Yener Dönmez, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından 21 yıl hapis cezası aldı."