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"Sanıklardan Fatih Ünen, eski CHP Genel Başkanı Baykal’a yönelik eylemleri nedeniyle ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirmesi’ suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırı
"Sanıklardan Fatih Ünen, eski CHP Genel Başkanı Baykal’a yönelik eylemleri nedeniyle ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirmesi’ suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı."
Asayiş 27.04.2022, 16:25
"Sanıklardan Fatih Ünen, eski CHP Genel Başkanı Baykal’a yönelik eylemleri nedeniyle ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirmesi’ suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı."