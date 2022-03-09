Sanık Ümitcan Uygun: “Vicdanım rahat”

Ankara’da Ümitcan Uygun’la geceyi geçirdiği gün hayatını kaybeden Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Sanık Uygun, duruşmada vicdanının rahat olduğunu söyledi.

Uygun’la geceyi geçirdikten sonra ölü olarak bulunan Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan kaynaklandığı belirtilmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca hazırlanan iddianamede, Uygun hakkında kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürmek suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası, diğer iki sanık Dilan C. ve Furkan G. hakkında ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine devam edilen duruşmaya sanık Ümitcan Uygun, Hankulu’nun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Uygun, sabah evden çıkarken Hankulu’nun hayatta olduğunu belirterek, “Evden çıkarken Esra beni öptü ve yolcu etti. Benim vicdanım rahat. Doğru bir tanedir, o da ortaya çıkacak. Bahsi geçen eylemi ben gerçekleştirmedim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Duruşmada mütalaaya ek sunan savcı, Uygun’un kendisini savunamayacak bir kişiyi darp edip öldürdüğünü savunarak, sanığın herhangi bir indirimden yararlanmaması ve cezalandırmanın üst sınırdan verilmesini talep etti.

Taraf avukatlarının beyanının ardından eksiklerin giderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 13 Nisan’a erteledi.