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Sanık avukatları ‘meşru müdafaa’ istedi, istinaf kararı bozdu

İzmir’de bir kavga sırasında bıçakladığı kişiler tarafından başına atılan taşla hayatını kaybettiği öne sürülen Yücel Girgin’in ölümüne neden olmakla suçlanan İsmail U. ve İsmail Can U.’nun yargılandığı davada, sanıklara haksız tahrik indirimi yapılarak 10 yıl 10’ar ay hapis cezası verildi. Sanık avukatlarının, ‘meşru müdafaa’ hükümlerinin uygulanmadığı gerekçesiyle yaptığı itiraz sonucunda ise istinaf mahkemesi kararı bozdu.

Asayiş 03.12.2021, 10:14
Sanık avukatları ‘meşru müdafaa’ istedi, istinaf kararı bozdu

İzmir’de bir kavga sırasında bıçakladığı kişiler tarafından başına atılan taşla hayatını kaybettiği öne sürülen Yücel Girgin’in ölümüne neden olmakla suçlanan İsmail U. ve İsmail Can U.’nun yargılandığı davada, sanıklara haksız tahrik indirimi yapılarak 10 yıl 10’ar ay hapis cezası verildi. Sanık avukatlarının, ‘meşru müdafaa’ hükümlerinin uygulanmadığı gerekçesiyle yaptığı itiraz sonucunda ise istinaf mahkemesi kararı bozdu.

İzmir’in Bornova ilçesinde 27 Kasım 2019’da meydana gelen olayda, iddialara göre, İsmail U., Özlem E.’nin işyerine gidip alkolün de etkisiyle sözlü tacizde bulundu. Özlem E.’nin durumu eşi Hüseyin E.’ye anlatmasıyla, olaya İsmail U.’nun kuzeni İsmail Can U., İsmail U.’nun yanında çalışan yabancı uyruklu Ali M., Hüseyin E.’nin arkadaşı Yücel Girgin de dahil oldu. Durumu konuşmak için buluşan Hüseyin E. ile İsmail U. arasında tartışma çıktığını gören Yücel Girgin iddialara göre, tartışma seslerini duyarak oraya gelen İsmail Can U., Ali M. ve İsmail U.’ya bıçak çekti. İsmail U.’yu bıçakla yaralayan Yücel Girgin, daha sonra İsmail U.’nun başına attığı taş ile bir anda yere yığıldı. Başından yaralanan Yücel Girgin, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İsmail U. ve İsmail Can U. tutuklanırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame de İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar İsmail U. ve İsmail Can U., tutuksuz sanık Hüseyin E. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyetine esasa ilişkin mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanıklardan Ali M.’nin beraatini isterken, sanık Hüseyin E.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası, sanıklar İsmail U. ve İsmail Can U.’nun ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

“Haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekmektedir”

Müvekkili İsmail U.’nun Özlem E.’e karşı bir taciz girişiminin olmadığını savunan avukat Muhammet Emre Tayyar, “Özlem E.’nin yanında olan kişi taciz beyanını doğrulamamaktadır. Müştekinin suçladığı kişiye iftira atmasını gerektirir aralarında geçmişe dayalı husumet, kavga olup olmadığı da irdelenmelidir. Maktul Yücel Girgin, Hüseyin E. ile birlikte olay yerine geliyor. Yücel Girgin, bir sözlü ve fiziki tartışmadan sonra İsmail U.’yu bıçaklamıştır. Sözlü tartışmayı fiziki tartışmaya dönüştüren Yücel Girgin ve Hüseyin E.’dir. İsmail U.’nun bir taş attığı iddia ediliyor. Yücel Girgin’in kafasındaki kemik kırığı, bir cisim atılmasıyla ya da düşme ile de oluşabileceği mümkündür. Kesin bir delil olmaması nedeniyle bu durum şüphe oluşturmaktadır. İsmail U.’nun kendini korumak amacıyla eylemini yaptığı değerlendirilmelidir. İsmail U. hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekmektedir” dedi.

Tutuklu sanık İsmail Can U.’nun avukatı Özgür Değirmenci de esas hakkındaki savunmasında, “İsmail Can U. gidip teslim olmuş, daha önce suça bulaşmayan kişiliğe sahip biridir. İsmail Can U. ile Yücel Girgin’in arasında dosyaya yansıyan bir husumet yoktur. İsmail Can U.’nun taraflara yönelik bir husumeti yoksa böyle bir eylemi neden ve hangi şartlar arasında gerçekleştirmiştir? İsmail Can U., İsmail U.’ya yönelik saldırıdan sonra kendisine yönelen bir saldırıyı o anki hal ve şartlara göre def etme ihtiyacı hissetmiştir” diye konuştu.

“Öldürmek ve yaralamak gibi bir kastım yoktu”

Tutuklu sanık İsmail Can U. ise esas hakkındaki savunmasında, “Yücel Girgin’i daha önce tanımıyordum. Olay günü olay yerinde gördüm. Abimin üzerine yürüdü, sövdü, abime saldırıda bulundu. Ben ayırmaya çalıştım ancak Yücel bana da saldırdı. Yaş ve yapı olarak benden iri olduğu için ayırmayı beceremedim. Yücel bıçağını çıkararak abimi önce göğsünden ve sırtından yaraladı. Ben abimi öldüreceğini düşündüm. Yerden aldığım bıçağı alarak hedef gözetmeksizin ona birkaç kez savurdum. Onu öldürmek ve yaralamak gibi bir kastım yoktu. Ben bana ve abime yapılan saldırıları def etmek için bıçak kullandım. Pişmanım” diye konuştu.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen tutuklu sanık İsmail U. da esas hakkındaki savunmasında, “Böyle bir şey yaşansın istemezdim. Vereceğiniz karara saygım sonsuzdur” dedi.

Haksız tahrik indirimi

Ali M.’nin beraatine karar veren mahkeme heyeti, Tutuksuz sanık Hüseyin E’ye ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin 250 lira adli para cezası verdi. Sanıklar İsmail U. ve İsmail Can U.’ya ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, olayın haksız tahrik ile gerçekleştiğine kanaat getirerek ayrı ayrı 10 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Sanık avukatları Muhammet Emre Tayyar ve Özgür Değirmenci’nin, sanıklar yönünden meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması için yaptığı itiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararı bozdu. Daire, yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

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