Sanık avukat Bıçak’a ’hakaret’ suçundan 7 ay hapis cezası

Başkentte araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i öldüren sanığın avukatlığını yapan ve sosyal medya hesabından Şenel’in babası Mustafa Damar’a ’hakaret’ suçundan yargılanan avukat Vahit Bıçak’a 7 ay hapis cezası verildi.

Sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında, kendi sosyal medyası üzerinden yazılı, görsel ileti yoluyla Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar’a ettiği ’hakaret’ suçunun görüldüğü davanın duruşması görüldü. Ankara Gölbaşı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme heyeti, taraf avukatları, Şenel’in ailesi ve sanık Vahit Bıçak hazır bulundu. Duruşmada, Sanık Bıçak’a atılı suça ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Vahit Bıçak hakkında hakaret suçunu alenen işlediği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden 5 yıl denetim süresi belirlenmesine, sanığın denetim süresi içerisinde yeni bir kasıtlı suç işlemesi halinde cezanın infaz edileceğine karar verdi.

‘Ceza indirimi uygulanmadı’

Öte yandan sanık avukat Vahit Bıçak’ın cezasında herhangi bir indirim de uygulanmadı. Vahit Bıçak’a, Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada sanık savunması sırasında söylediği sözler nedeniyle Ankara 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sürüyor.

‘Olayın geçmişi’

Çankaya Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019’da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı; karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.