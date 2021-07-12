Sanem öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 7. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden öğretmen Sanem Güçlü, düzenlene törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri ve öğrencileri ise gözyaşlarına boğuldu.

Akçakoca ilçesinde 7 katlı binanın en üst katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sanem öğretmen, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Görev aldığı okulda düzenlenen törende meslektaşları "Kıymetli öğrencilerin bizlere emanet. Bizi yine her sabah öğretmenler odasında senin güzel gülüşün karşılayacak” dediler.

Bahaettin Güçlü Ortaokulu’nda Fen Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Sanem Güçlü için okulda düzenlenen törene meslektaşları, sevenleri, ilçe protokolü ve öğrencileri katıldı. Göz yaşları içerisinde helallik alınmasının ardından Güçlü’nün cenazesi, Akçakoca Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.