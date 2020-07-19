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Sandıklı’da trafik kazası: 2 yaralı
SANDIKLI’DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Asayiş 19.07.2020, 03:11
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sandıklı - Hocalar karayolunun 13. Kilometresinde Baştepe köyünde meydana geldi. Bünyamin Aksoy (36) idaresindeki 03 SH 991 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Baştepe köyünde bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada Sürücü Aksoy ve yanında yolcu olarak bulunan Ömer Bahçin (38) yaralandı.
Ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ilk müdahalesi sonrası durumunun ağır olduğu ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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