Sandalyede oturan adamı vurdu

Adana’da bir kişinin düğünde sandalyede otururken ayağından tabancayla vurulması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 5 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Bir akrabasının sokaktaki düğününe katılan Fırat Yalçınkaya, sandalyede oturduğu sırada arkasından bir kişi yaklaştı. Şahıs, belinden çıkardığı tabancayla Yalçınkaya’yı bacağından vurup, kaçtı. Bu sırada sokakta çocukların olması ve Yalçınkaya’nın yanındakilerin tepki vermemesi dikkat çekti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yalçınkaya, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.