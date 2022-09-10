Sancaktepe’deki ’halı’ cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi

Sancaktepe’de balkona asılan yıkanmış halının suyunun akmasından rahatsız olan kiracı, üst katta oturan ev sahibinin 24 yaşındaki oğlunu silahla öldürmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Refai K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, balkona asılı yıkanmış halının suyunun akmasından rahatsız olan kiracı, üst katında oturan ev sahibiyle tartıştı. Kiracı Refai K., silahla baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Önce binanın girişinde bulunan baba Adem Ebik’i silahla kolundan yaralayan Refai K., ardından hıncını alamayıp silahla kapıyı zorlayarak üst kattaki Adem Ebik’in evine girdi. Refai K., Adem Ebik’in olaydan habersiz olan ve yatak odasında bulunan 24 yaşındaki oğlu Muhammet Ebik’i silahla göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç hayatını kaybetti. Muhammet Ebik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, cinayetin ardından yan binaya kaçtığı öğrenilen şüpheli Refai K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Refai K., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Konuya ilişkin emniyetten de basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ’kasten öldürme’ suçu ile ilgili Sancaktepe ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 09.09.2022 tarihi saat 16.55 sıralarında, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir adreste, silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine görevlerimizce adrese geçilmiştir. Yapılan kontrolde; olay yerinde bulunan M.A.E. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmış, A.E. isimli şahsın ise 112 unsurlarınca hafif yaralı olarak hastaneye intikali sağlanmıştır. Yapılan araştırmada; şüpheli şahsın maktul ve babası A.E.’nin kiracısı olduğu, olay günü aralarında halı yıkayıp balkona asma meselesi yüzünden tartışma çıktığı, şüpheli R.K. isimli şahsın, balkona asılan halılardan rahatsız olduğu gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs görevlilerimizce yakalanmış, olayda kullanılan silah şüphelinin ikametinden ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.