Sancaktepe’de yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sancaktepe’de TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan otomobil yolun yanındaki yeşillik alana fırlayarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sancaktepe’de TEM otoyolu Kartal bağlantı yolunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 K 1156 plakalı kiralık otomobil, yolda ilerlediği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun yanında bulunan yeşillik alana fırladı. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Muhammed Aşgenaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken, yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.