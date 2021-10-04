Sancaktepe’de yolda kayan otomobilin yayayı ezdiği anlar kamerada

Sancaktepe’de park halinde olduğu sırada aniden hareket eden otomobil, yolda yürüyen bir kişiyi altına aldı, ardından evin duvarına çarparak durabildi. Otomobilin yayayı altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda, park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı doğru kayan otomobil, elinde market poşetiyle marketten evine dönen bir kişiyi altına aldı. Vatandaşı ezen otomobil bir evin duvarına çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarca otomobilin altından çıkartılan ve hafif yaralı olduğu belirtilen kişi tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili olarak polis çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin geri geri hareket ettiği, sokakta yürüyen bir kişinin ise otomobilden kaçmasına rağmen aracın altında kaldığı görülüyor. Otomobilin sokakta yürüyen kişiyi ezdikten sonra bir binaya çarparak durduğu ve çevredeki vatandaşlarında yardım amaçlı kaza yerinde toplandığı görülüyor.