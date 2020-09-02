Sancaktepe’de yokuş aşağı kayan tır dört araca çarparak durabildi
SANCAKTEPE’DE YOKUŞ AŞAĞI KAYAN TIR DÖRT ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Sancaktepe’de işçilerin ekskavatörü dorsesine yükledikleri esnada tır, yokuş aşağı hızla kayarak park halindeki dört araca çarptı. Araçları önüne katan tır, bir binaya çarparak durdu. Araçlarda ve yolda kimsenin olmaması faciayı önledi.
Fatih Mahallesi’nde işçilerin ekskavatörü dorsesine yükledikleri esnada tır yokuş aşağı kaymaya başladı. Dorsesinde ekskavatör ile yokuş aşağı kayan tır kontrolden çıktı. Tır, park halindeki dört araca çarptı. Araçları önüne katan tır, bir binaya çarparak güçlükle durabildi. Kazada tır şoförü İmdat Alyar şans eseri yara almazken, park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazayı anlatan Kemal Aksoy, "Tır kepçeye yüklerken tırın ön kafa sallanmaya başladı. Ben dedim vazgeçecekler herhalde yüklemeyecekler. Tekrar bir daha denediler. Bu sefer tır aşağı doğru kaçmaya başladı kepçe de üzerinde. Daha 10 metre gelmeden kepçenin kafası yan döndü. Yani makas yaptı. Yukarıdan aşağı doğru geldi. Bizim araçlara vurdu" dedi.
Yokuş aşağı kayan iş makinesi yüklü tır kazası sonrası sokak savaş alanına döndü. Dört araç ile bir evin hasar gördüğü kazanın yaşandığı bölge havadan da görüntülendi.
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