Sancaktepe’de yakalanan uyuşturucu tacirleri adliyeye sevk edildi

Sancaktepe’de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 2 şahıs ile beraberindeki 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin silahla yaralama suçundan aranma kaydı olduğu da öğrenildi. Şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı öğrenilen Oğuzhan K.’nın Sancaktepe Osmangazi Mahallesi’nde bulunan ikametinde 25 Ağustos’ta yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet fişek, 46 gram toz kubar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 TL para ele geçirildi. Çalışmaların devamında Sancaktepe’de uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Serdar İ. isimli şahıs, Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi üzerinde görüldü. Polisleri fark eden şahıs aracıyla kaçmaya çalıştıysa da başaramadı. Serdar İ. ile beraber Feridun Y. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Feridun Y.’nin ayrıca silahla yaralama suçundan aranma kaydı olduğu öğrenildi. Şahısların bulunduğu araç içerisinde ise iki adet ev anahtarı bulunurken, şahısların kayıtlı oldukları ikamet adresi bulunamadı. Daha sonra Sancaktepe Akpınar Mahallesi’nde bulunan bir adreste yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 230 gram toz kubar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 340 TL ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.