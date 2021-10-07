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Sancaktepe’de yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına operasyon

Sancaktepe’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri gece saatlerinde ilçede bulunan 36 ayrı adreste Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlenen kâğıt toplayıcılarına ve kâğıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri de destek verdi.

Asayiş 07.10.2021, 03:30
Sancaktepe’de yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına operasyon

Sancaktepe’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri gece saatlerinde ilçede bulunan 36 ayrı adreste Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlenen kâğıt toplayıcılarına ve kâğıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri de destek verdi.

Mevzuata aykırı ve sağlıksız koşullarda faaliyet gösteren atık toplama ve ayırma işlemi yapılan 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Önceden belirlenen kâğıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen çok sayıda yabancı uyruklu kâğıt toplayıcısını gözaltına aldı. Polis ekipleri, şahısların kaldığı adres ve kâğıt topladıkları alanlarda arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen malzemelere Zabıta ekipleri el koydu.

Çok sayıda gözaltı yapıldı

Kimlik tespiti yapılan kâğıt toplatıcıları üst araması yapılmasının ardından otobüs ve minibüslere bindirilen şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Tuzla’da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Buradaki işlemler ardından şahısların sınır dışı edileceği belirtildi.

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