Sancaktepe’de trafikte kavga: Kaza sonrası acımasızca darp ettiler

Sancaktepe’de trafikte kaza sonrası çıkan tartışmada araçlarından inen 5 kişi trafikte tartıştıkları sürücüyü aralarına alarak acımasızca dövdü. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün 14.00 sıralarında Sancaktepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte minibüs ime otomobil arasında yaşanan kaza sonrası iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Araçtan inen 5 kişi tartıştıkları diğer sürücüyü aracından indirerek dövmeye başladı. 5 kişinin sürücüyü darp ettiği anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan polis olayla ilgili çalışma başlattı.