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Sancaktepe’de silahlı saldırıya uğrayan MHP’li üye hastanede hayatını kaybetti
Sancaktepe’de marketten çıkarken silahlı saldırıya uğrayan MHP üyesi Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 01.10.2022, 11:24
Sancaktepe’de marketten çıkarken silahlı saldırıya uğrayan MHP üyesi Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçtiğimiz Salı sabah saatlerinde Sancaktepe’de meydana gelmişti. MHP Kartal üyesi Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 5 gün yoğun bakımda tedavi gören Hançer hayatını kaybetti.