Son Dakika
Sancaktepe’de şaşkına çeviren olay: Motosiklette yatak taşıdı
Sancaktepe’de bir motosiklet sürücüsü, önüne tek kişilik yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 29.11.2022, 12:24
Sancaktepe’de bir motosiklet sürücüsü, önüne tek kişilik yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sancaktepe’de meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, ayaklarının önünde 2 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Sürücünün kask takmadığı da görülürken, önünde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerine yatak yerleştiren sürücünün trafikte ilerlediği görülüyor.