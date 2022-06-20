Sancaktepe’de park halindeki motosikleti çalan hırsız, suçüstü yakalandı

Sancaktepe’de park halindeki motosikleti çalmaya çalışan hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Daha öncede 2 motosikletin aynı şahıs tarafından çalındığı tespit edilen şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, 19 Haziranda saat 05.00 sıralarında bir kişinin İnönü Mahallesi’nde park halinde bulunan bir motosikleti çalmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hemen olaya müdahale ederek hırsızı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıs E.B.’nin üst aramasında 2 adet tornavida, 2 adet somun anahtarı, 1 adet çekiç, 1 adet matkap ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın 9 ve 17 Haziran tarihlerinde de Sancaktepe İlçesi İnönü Mahallesi ve Meclis Mahallelerinde gerçekleşen 2 ayrı “Motosiklet Hırsızlığı” olayının faali olduğu tespit edildi. Şahsın çaldığı motosikletleri Maltepe ve Sarıyer ilçelerinde faaliyet gösteren firmalara sattığı belirlendi. Yürütülen çalışmaların devamında çalıntı motosikletler satın alan işyerlerinden temin edilerek sahiplerine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan E.B. isimli şahıs, “Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adli makamlara sevk edildi.