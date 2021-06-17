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Sancaktepe’de park halinde bulunan servis minibüsü alev alev yandı

Sancaktepe Kemal Türker Caddesinde park halinde bulunan servis minibüsü alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken servis minibüsünün alev alev yandığı anlar cep telefonlarına yansıdı.

Asayiş 17.06.2021, 04:48
Sancaktepe’de park halinde bulunan servis minibüsü alev alev yandı

Sancaktepe Kemal Türker Caddesinde park halinde bulunan servis minibüsü alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken servis minibüsünün alev alev yandığı anlar cep telefonlarına yansıdı.

Olay, gece yarısı 02.30 saatlerinde Sancaktepe’de bulunan Kemal Türker Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 34 LAK 955 plakalı Fiat marka servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yanma anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri, minibüste meydana gelen yangınla ilgili araştırma başlattı.
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