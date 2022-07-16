Sancaktepe’de oto galeriye ait otoparkta 16 ticari araç alev alev yandı

Sancaktepe’de otomobil galerisine ait bir otoparkta bulunan 16 ticari araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Maddi hasar meydana gelirken yangın dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan bir oto galeriye ait araç parkında meydana geldi. Parkta bulunan ticari araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede aracın çevresinde bulunan diğer araçlara sıçradı. Vatandaşların yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan ticari araçları kısa sürede söndürdü. Yangında 16 araç yanarak küle döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, yanan araçlar havadan drone ile görüntülendi.