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Sancaktepe’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tırın çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

Sancaktepe’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tırın çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

Asayiş 15.06.2022, 17:06
Sancaktepe’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tırın çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

Sancaktepe’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tırın çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

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