Sancaktepe’de kumar sevgisi yasak tanımadı

Sancaktepe’de daha önceden işlem yapılarak mühürlü olması gereken bir iş yerine ekipler baskın düzenledi. Yakalanan 22 kişiye idari işlem yapılırken 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ’kumar’ konusu ile ilgili yürüttüğü çalışmalarda geçtiğimiz Cumartesi günü Meclis Mahallesi’ndeki bir adreste geçmiş tarihlerde “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama”, “Mühür Fekki”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Kapalı Alanda Sigara Tüketimi”, “Sigortasız İşçi Çalıştırmak” gibi konularda daha önceden işlem yapmıştı.

Mühürlenen iş yerinde kumar oynattılar

Mühürlü olması gereken bir işyerinde kumar oynatılmaya devam edildiği yönünde bilgi alan ekipler, aynı gün tespit edilen adrese gerçekleştirilen operasyonda binanın 4. Katındaki işyerinin açık olduğu ve içeride bulunan 22 kişiye kumar oynatıldığını belirledi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 22 şahıs hakkında “Kumar oynamak” suçundan idari işlem yapılırken, işyeri sorumluları C.Ş. ve R.C. isimli şahıslar hakkında ise “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” ve “Mühür fekki” suçlarından adli işlem başlatıldı.