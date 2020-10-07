banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Tecavüz davasında yeni gelişme
Tecavüz davasında yeni gelişme
Boyları küçük aşkları büyük
Boyları küçük aşkları büyük
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
NBA'de Lakers adım adım şampiyonluğa
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler
Eylül ayında yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeler

Sancaktepe’de kum boşaltan kamyon bir anda yola devrildi

SANCAKTEPE'DE KUM BOŞALTAN KAMYON BİR ANDA YOLA DEVRİLDİ

Asayiş 07.10.2020, 11:37
2
Sancaktepe’de kum boşaltan kamyon bir anda yola devrildi

Sancaktepe’de iddiaya göre bir kamyon, kasasındaki kum boşaltıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Çocukların da bulunduğu caddede devrilen kamyon nedeniyle faciadan dönüldü. Devrilen kamyonun cadde üzerindeki yüksek gerilim hattını koparması sebebiyle kısa süreli yangın çıktı.

Kaza, Sancaktepe Safa Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Tepe Yolu Caddesindeki boş araziye bir hafriyat kamyonu kum boşaltmak için geldi. İddiaya göre, 34 BD 6799 plakalı kamyon, dorsesindeki kumu boşalttığı sırada dengesi bozuldu ve bir anda devrildi. Kamyonun dorsesindeki kum bir anda dökülerek yolu kapladı. Açık olan dorse ise cadde üzerinde bulunan yüksek gerilim hattını devirdi. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle elektrik tellerinde yanma meydana geldi. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve elektrik ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, elektrik ekipleri de elektrik telleri üzerinde çalışma yaptı. Hafriyat kamyonunun sürücüsü B. Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olaya tanık olan bir mahalle sakini Nermin Akdemir, "Görünmez kaza diyelim. Bahçeden sese çıktım. Araba kumu boşaltıyordu o arada bir gürültü oldu ve devrildi. Bütün elektrikler aşağıya kadar yandı. Çoluk çocuk burada oynuyordu. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2