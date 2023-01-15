Sancaktepe’de kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Sancaktepe’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 4 metre yükseklikten şarampole düştü. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Atayolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen sürücüsünün idaresindeki 34 EY 8148 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki 4 metre yükseklikten şarampole düştü.

Kaza sonucu aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu araç içinde sıkıştı. Sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.