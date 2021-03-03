Sancaktepe’de kısıtlamada kumar oynatılan mekana baskın

Sancaktepe’de kısıtlamada kumar oynatılan mekana polis baskın yaptı. Baskında kumar oynadığı tespit edilen şahıslara, toplam 19 bin 521 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

Veysel Karani Mahallesi’nde 1 Mart günü 22.00 sıralarında bir iş yerinde kumar oynatıldığı yönünde ihbar üzerine, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından baskın yapıldı. Yapılan baskında içeride bulunan 8 şahıstan 7’sinin kumar oynadığı tespit edildi. Baskında 10 deste iskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 dolar ile ve 22 bin 475 lira para ele geçirildi.

Konu ile ilgili iş yeri sorumlusu M.K. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapılırken, iş yerinde bulunan şahıslara “5236 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçlarından toplamda 19 bin 521 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.