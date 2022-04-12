Sancaktepe’de kıraathanede kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Sancaktepe’de kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathaneye emniyet ekipleri baskın yaptı. Kumar oynadığı belirlenen 7 şüpheliye toplam 12 bin 733 TL cezai işlem uygulandı.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesinde, bir kıraathanede kumar oynatılmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmada, 6 Nisan Çarşamba günü şüpheli şahısların yakalanması amacıyla detaylı inceleme başlatan emniyet ekipleri, kumar oynatıldığı anlaşılan kıraathaneye aynı gün saat 02.15 sıralarında baskın yaptı. Yapılan baskında, iş yeri içerisinde bir adet yuvarlak masa etrafında 7 erkek şahsın okey taşları ve iskambil kâğıtları ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 5 bin 440 TL para olduğu görüldü. Şahıslar yakalanırken, oyun malzemeleri ve paralar muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili içeride bulunan ve kumar oynadığı tespit edilen 7 şahıs hakkında toplam 12 bin 733 TL cezai işlem uygulandı. İş yeri yetkilisi E.A. isimli şahıs hakkında ise “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.