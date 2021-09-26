Sancaktepe’de gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Sancaktepe’de Aydos Gölü’ne arkadaşlarıyla gelen kişi, gölde kayboldu. Gölde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Sancaktepe’de bulunan Aydos Gölü’ne dün öğleden sonra arkadaşlarıyla gelen Hüseyin Eriş (39) serinlemek suya girdi. Eriş, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde kaybolan kişiyi aramak için çalışma başlattı. Balık adamlar da Eriş’i bulmak için gölde çalışmalar yürüttü. Gün boyu süren çalışmalarda kaybolduğu iddia edilen Eriş’e henüz ulaşılamazken, havanın da kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Sabah erken saatlerde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam etti. Polis, itfaiye ve sualtı arama kurtarma balık adamları Aydos Gölü’nde çalışmalara başladı. Öte yandan, ailenin acılı bekleyişi de sürüyor.