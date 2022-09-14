Sancaktepe’de elektrikli bisikletin freni boşaldı, 5 kişilik aile savrularak kamyonete çarptı

Sancaktepe’de freni boşalan elektrikli bisiklet üzerinde yolculuk yapan 5 kişilik aile, savrularak kamyonete çarpıp yola düştü. Kazada yaralanan 2’si çocuk 4 kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Sancaktepe’de meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli bisikletle yolculuk eden 5 kişilik aile, bisiklet freninin boşalmasıyla o esnada cadde üzerinden geçen kamyonete çarparak yola savruldu. Kazada anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

“5 kişilik aile bağırmaya başlamıştı”

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Rıdvan Sarp, “Sokağa çıktığımda kontrolünü kaybeden elektrikli motosiklet üzerinde 5 kişilik aile bağırmaya başlamıştı. O sırada alt yoldan geçen kamyonete çarptıktan sonra ailecek yola savruldular. Çocuklardan biri zaten oldukça uzağa fırladı. Çocuğun durumu kötü görünüyordu. Sağlıkçılara haber verdik. Ambulansla gelip yaralıları götürdüler” diye konuştu.