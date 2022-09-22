Sancaktepe’de çocukların kavgasına aileler de karıştı: Tekmeler, tokatlar havada uçuştu

Sancaktepe’de çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Tekmelerin ve tokatların havada uçuştuğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası güçlükle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Sancaktepe’de yaşandı. İddiaya göre, iki çocuk arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çocukların aileleri de dahil olunca olay hızla kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine polis ekiplerinin çabaları sonrası kavga son buldu. Polis kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemlerini arttırdı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; ailelerin tekme ve yumruklarla kavga ettiği, Polis ekiplerinin ayırdığı, sokağa dökülen vatandaşların ise o anları ilgi ile izlediği görülüyor.