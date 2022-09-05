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Sancaktepe’de çatı yangını
Sancaktepe’de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Asayiş 05.09.2022, 09:11
Sancaktepe’de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Yangın, saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangını gören Mustafa Tevetoğlu, “Duman çıktı. Görünce itfaiyeye haber verdik. Yaralı ve can kaybı yok. Altında market vardı fakat kapalıydı. Mahalleli korktuğu için dışarı döküldü” dedi.
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