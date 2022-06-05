Sancaktepe’de çatı tadilatı sırasında korkutan yangın

İstanbul Sancaktepe’de 4 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. O anlarda mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, Sancaktepe Hilal Mahallesi Hatip sokakta saat 12.00 sıralarında 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlarda mahalleli korku dolu anlar yaşarken itfaiye ekipleri mahsur kalanları tahliye etti. Ekipler, çatıda yangında zarar gören ve kullanılamaz hale gelen eşyaları aşağıya atarken polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

“Çatıda tadilat olduğu sırada yangın çıktı”

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Ali Akıncı, “Ben evde oturuyordum. Dumanları gördük. Çatıda tadilat olduğu sırada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürdüler” dedi.