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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken koşa koşa İmamoğlu’na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ters
Sancaktepe’de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sancaktepe’de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 06.02.2022, 12:23
Sancaktepe’de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.