Son Dakika
Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan bazı araçlar yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan bazı araçlar yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan bazı araçlar yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asayiş 16.07.2022, 17:31
Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan bazı araçlar yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.