banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi

Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan bazı araçlar yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan bazı araçlar yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asayiş 16.07.2022, 17:31
Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan bazı araçlar yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe’de bir oto galeri alanında yangın çıktı. Park halinde bulunan bazı araçlar yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yorumlar (0)
29°
açık