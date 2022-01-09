Sancaktepe’de atık yönetim merkezi alev alev yandı

Sancaktepe’de taşeron firmaya ait katı atık yönetim merkezi elektrik kontağından çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Yangın sonrası olay yeri havadan görüntülendi.

Yangın, Sancaktepe Fatih Mahallesi Bakkalköy Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taşeron firmaya ait katı atık yönetim merkezi elektrik kontağından çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Yangın gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken yangın sonrası olay yeri havadan drone ile görüntülendi.

(SC- MB-