Sancaktepe’de atık yönetim merkezi alev alev yandı

Sancaktepe’de bir taşeron firmaya ait katı atık yönetim merkezi, elektrik kontağından çıkan yangında alev alev yandı. Yangın sonrası olay yeri havadan görüntülendi.

Yangın, Sancaktepe Fatih Mahallesi Bakkalköy Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taşeron bir firmaya ait katı atık yönetim merkezi elektrik kontağından çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonrası olay yeri havadan drone ile görüntülendi.