Sancaktepe’de 70 bin TL değerindeki motosikleti 30 saniyede çaldılar

Sancaktepe’de motosiklet ile gelen 2 kişi, site bahçesinde park halinde olan 70 bin TL değerindeki motosikleti, disk kilidini kırarak, çaldı. Sabah işe gitmek için uyanan motosiklet sahibi motosikletinin olmadığını görünce şoke oldu. Hırsızların motosikleti çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Sarıgazi Mahallesinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile gelen biri kadın biri erkek 2 şüpheli, site bahçesinde park halinde olan motosikleti gözüne kestirdi. Motosikleti çalmak için etrafı kolaçan eden hırsızlar, saniyeler içinde sessizce motosikletin disk kilidini kırıp değeri 70 bin lira olan motosikleti çalıp gözden kayboldu. Sabah işe gitmek için uyanan motosiklet sahibi Murat Koç, motosikletinin olmadığını görünce şoke oldu. Koç’un şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“2 şahıs, kollarını sallaya sallaya gelip motorumun disk kilidini kırmışlar”

Konu hakkında konuşan motosiklet sahibi Murat Koç, “Bu apartmanda oturuyorum. Geçtiğimiz günlerde burada benim motorum çalındı. 2 tane şahıs geldi. Ellerini, kollarını sallaya sallaya gelip öyle bir rahatlıkla motorumun disk kilidini kırmışlar. Daha sonra aynı rahatlıkla motoru dışarı çıkarmışlar. Ben zaten motoru sadece işe gelip gitmek için kullanıyorum" dedi.

“Motorum 70 bin TL değerinde, yeni almıştım”

Koç, “Sokağa çıkardıkları motoru aynı rahatlıkla alıp sırra kadem basmışlar. Ben emniyete gerekli şikayetlerde bulundum. Oradan sonuçlanacağına inanıyorum. Bir an önce mağduriyetimin giderileceğini biliyorum. Motorum 70 bin TL değerinde, motorumu yeni almıştım. Son günlerde motor hırsızlığı gerçekten çok arttı. Bunu takip sistemleri geliştirilmeli ya da toplum bilinçlendirilmeli ya da bu hırsızlıkların önüne geçilmeli. Çeteler yakalanmalı bir şekilde önüne geçilmeli. İnsanlar bu şekilde mağdur oluyor. Emekleri boşu boşuna gidiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hırsızların motosikletin yanına geldiği ardından çaldıkları motosikletle kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.