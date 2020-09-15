Sancaktepe’de 6 katlı binanın temeli oynadı; bina sakinleri tahliye edildi
SANCAKTEPE
Sancaktepe’de bir inşaat çalışmasında yan binanın temeli oynadı. Bina sakinlerinin korkuyla binayı terk ettiği dakikalarda itfaiye ve görevli kişiler inşaat alanıyla altı katlı binanın temelinde incelemelerde bulundu. Sancaktepe Belediyesinin bariyerlerle kapattığı apartman giriş ve çıkışını da gece boyunca bekçiler bekledi.
Bina sakinleri tedbir amacıyla otellere yerleştirildi
Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi, Kasım Sokak’ta 24 daireye sahip altı katlı binanın temelinde çatlaklar meydana geldi. Çatlakların oluşmasının ardından bina arkasındaki alan inşaat alanına doğru uçtu. Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda panik yaşayan bina sakinleri belediye ekiplerince otellere yerleştirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Temelinde oynamanın olduğu binayla ilgili yıkım ya da onarım kararı önümüzdeki günlerde bilirkişi incelemelerinin ardından verilecek. Temelin oynamasına neden olduğu iddia edilen inşaatın ise devam edip etmeyeceği soruşturma sonunda kesinleşecek.
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