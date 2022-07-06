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Sancaktepe’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sancaktepe’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Asayiş 06.07.2022, 16:58
Sancaktepe’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sancaktepe’de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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